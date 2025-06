’Carrara Studi Aperti’ Creatività cultura e impegno sociale

carrara studi aperti, un evento imperdibile che trasforma la città in un vivace palcoscenico di creatività, cultura e impegno sociale. Curato dall’Associazione A.P.S. Oltre, in collaborazione con il Comune di Carrara e Le Città Creative Unesco, questa manifestazione invita residenti e visitatori a scoprire gli studi d’arte, le strade e le piazze come spazi di dialogo e resistenza culturale. Un’occasione unica per immergersi nell’arte e nella vitalità della comunità locale.

Torna 'Carrara Studi Aperti', l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo e resistenza culturale, curato dall' Associazione A.P.S. Oltre, in collaborazione con il Comune di Carrara e Le Città Creative Unesco. Domani e domenica, nei due giorni di manifestazione, la città di Carrara si trasformerà in un crocevia di creatività, cultura e impegno sociale: gli studi d'arte, le strade e le piazze diventeranno luoghi vivi di scambio e condivisione, raccontando il profondo legame tra arte e società. A partire dalle 17 il pubblico, accompagnato da guide professioniste, potrà visitare la città alla scoperta di studi d'arte, laboratori creativi e luoghi significativi grazie a diversi percorsi guidati pensati appositamente per l'occasione.

Sabato 7 e domenica 8 giugno torna Carrara Studi Aperti - Preparati a vivere un weekend di ispirazione e scoperta: sabato 7 e domenica 8 giugno, Carrara si trasforma nel cuore pulsante della cultura con Carrara Studi Aperti.

