Carrai fuori dalla Regione perché console di Israele L' odio antisemita del M5s

Un episodio che accende nuovamente i riflettori sulle tensioni interne alla politica italiana, tra dichiarazioni di lotta all’antisemitismo e azioni concrete. Mentre leader come Schlein e Conte condannano fermamente ogni forma di odio, il recente gesto del M5S toscano ha sollevato un polverone, chiedendo l’allontanamento di Marco Carrai dalla presidenza della Fondazione Meyer. La domanda è: quanto sono davvero sincere queste dichiarazioni?

Per carità al bando l'antisemitismo», spergiurano Elly Schlein, Giuseppe Conte e la coppia Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Un dato di fatto per i leader giallorossi impegnati domani nel corteo pro Gaza a Roma, che qualche volta vacilla. Ad esempio, ieri il M5S toscano ha depositato un question time urgente in Consiglio Regionale per chiedere l'allontanamento di Marco Carrai dalla presidenza della Fondazione pediatrica Meyer. Perché? L'imprenditore fiorentino, agli occhi dei pentastellati, ha una responsabilità insopportabile: «È console onorario di Israele». Quindi, per il partito di Conte, in qualche misura è necessariamente “complice” del governo di Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Carrai fuori dalla Regione perché console di Israele". L'odio antisemita del M5s

