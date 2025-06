Caro Elon non fondare nessun partito

Caro Elon, ascolta bene: meglio evitare di fondare un partito. Non tanto per gli americani, spesso disorientati di fronte a candidati diversi dai tradizionali, quanto perché hai già conquistato i sogni e le ambizioni più profonde dell’umanità—dalla rivoluzione elettrica alla conquista spaziale. La tua influenza è così potente che può cambiare il mondo, senza bisogno di un’etichetta politica. Ricorda, il vero impatto nasce dalla libertà di innovare, non da un partito.

Elon, se per caso mi stai leggendo, dammi retta: non fondare nessun partito. Non tanto perché gli americani sono pigri e, di fronte all’evenienza di un candidato che non sia né democratico né repubblicano, tendono a restare disorientati. Non farlo perché, finora, hai blandito le ambizioni universali degli esseri umani: l’innocenza (Tesla), la ricchezza (PayPal), la fama (l’ex Twitter), l’oltremondo (Space X), l’immortalità (Neuralink). Cos’avrebbe di universale un partito, foss’anche chiamato nel modo più generico possibile, cioè X? Cosa aggiungerebbe al progetto di dominio assoluto sulla nostra specie che stai architettando piuttosto scopertamente? Come contribuirebbe alla trasformazione dell’umanità in qualcosa di attualmente imponderabile, di cui tu ti proponi come timido ma pittoresco avanguardista? Finora ti sei proposto al mondo come capo spirituale, impegnato a trasformare la maniera in cui sentiamo di essere e pensiamo noi stessi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Caro Elon, non fondare nessun partito

In questa notizia si parla di: Partito Fondare Elon Nessun

Lite senza fine tra Musk e Trump che vuole fondare un partito, Tesla crolla in Borsa - Il duello tra Elon Musk e Donald Trump infiamma l’attenzione globale, con accuse al vetriolo e strategie inedite.

Caro Elon, non fondare nessun partito - Finora l'imprenditore si è proposto al mondo come capo spirituale, impegnato a trasformare la maniera in cui sentiamo di essere e pensiamo noi stessi. Creare un'organizzazione politica gli farebbe per ... Come scrive ilfoglio.it

Elon Musk fonda un partito? Cosa dicono i sondaggi, perché Trump trema - Elon Musk dopo l'incredibile litigio con Donald Trump ha ipotizzato la creazione di un suo partito: cosa dicono i sondaggi a riguardo e perché per il presidente potrebbe essere un bel guaio. Riporta money.it

Scontro aperto tra Trump e Musk, 'Elon è impazzito'. 'Il presidente è nei file di Epstein'. Tesla crolla in Borsa - Volano gli stracci tra il presidente americano e il miliardario che lancia su X un sondaggio ai follower: 'E' ora di fondare un nuovo partito?' (ANSA) ... Si legge su ansa.it

