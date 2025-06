Carnevali su Inzaghi | Mi ha stupito non tanto la sua scelta ma quanto sia riuscito a guadagnare da questa scelta

Nel cuore del Festival della Serie A, Giovanni Carnevali ha catturato l’attenzione non solo per la sua analisi sulle scelte di Inzaghi, ma anche per il sorprendente modo in cui il dirigente del Sassuolo ha trasformato questa decisione in un’opportunità di successo. Le sue parole rivelano una visione strategica e un rispetto profondo per il calcio italiano, dimostrando come si possa vincere anche con le scelte più discusse. LE PAROLE DI CARNEVALI – « Siamo ...

Carnevali, l’ad del Sassuolo ha parlato a margine del Festival della Serie A per la presentazione dei calendari: le sue dichiarazioni. In occasione del Festival della Serie A, dove sono stati presentati i calendari, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Il direttore neroverde ha parlato anche dell’ex allenatore dell’ Inter Simone Inzaghi. LE PAROLE DI CARNEVALI – « Siamo felici di essere qua e di poter partecipare al sorteggio dei calendari di Serie A. Dobbiamo essere soddisfatti e orgogliosi di quanto fatto nella scorsa stagione. Sarà un campionato difficile, duro e dovremo impegnarci. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carnevali su Inzaghi: «Mi ha stupito non tanto la sua scelta, ma quanto sia riuscito a guadagnare da questa scelta»

Carnevali: "Mi ha stupito non tanto la scelta di Inzaghi ma quanto Inzaghi è riuscito a guadagnare dalla scelta fatta, una cifra iperbolica che per me non esiste. Sarebbe stato giusto che un po' di soldi entrassero nelle casse delle società. Si parla spesso di allen

