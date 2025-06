Carlos Alcaraz | Vincere così non mi piace primi due set durissimi Musetti fantastico guarderò Sinner-Djokovic

Carlos Alcaraz ha conquistato l'accesso alla finale del Roland Garros in modo spettacolare, ma il suo cammino non è stato privo di difficoltà. Dopo due set durissimi contro Lorenzo Musetti, il ritiro dell’italiano a causa di un problema alla coscia sinistra ha aperto le porte al giovane talento spagnolo. Con questa vittoria, Alcaraz si prepara a sfidare Sinner o Djokovic, e noi non vediamo l’ora di scoprire chi salirà sul palcoscenico più ambito del tennis mondiale.

Carlos Alcaraz ha avuto la meglio nella semifinale del Roland Garros giocata contro Lorenzo Musetti, qualificandosi all’atto conclusivo del secondo Slam della stagione dopo che il tennista italiano si è ritirato. Un problema alla coscia sinistra ha frenato il toscano nel corso di un terzo set a senso unico e lo ha poi obbligato ad abbandonare la terra rossa rossa di Parigi in avvio del quarto parziale, quando ormai lo spagnolo era in totale controllo della situazione. Un peccato perché il nostro portacolori aveva dettato legge nel primo set e nel secondo era riuscito a recuperare un paio di break, inchinandosi però contro l’iberico al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Vincere così non mi piace, primi due set durissimi. Musetti fantastico, guarderò Sinner-Djokovic”

