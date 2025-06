carlos alcaraz scatta una foto alla targa di nadal e prende ispirazione al roland garros

storia di un’altra impresa memorabile. Con il suo spirito competitivo e un tocco di ispirazione, Alcaraz si lascia alle spalle ogni limite, prontissimo a scrivere nuove pagine di leggenda sulla terra rossa di Parigi.

Carlos Alcaraz si è riscaldato sul Philippe Chatrier prima della semifinale del Roland Garros da giocare contro Lorenzo Musetti, con il chiaro intento di accedere all’atto conclusivo sulla terra rossa di Parigi e di proseguire la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Il fuoriclasse spagnolo si è cimentato in una sessione di allenamento sul Centrale per prepararsi in vista del confronto con il tennista italiano, desideroso di firmare la grande impresa nella capitale francese. Il tennista iberico ha scattato una foto con il cellulare alla targa di Rafael Nadal alla fine dell’allenamento. Alcaraz, che non si è perso l’omaggio a Nadal lo scorso 25 maggio (quando è stata svelata la targa), aveva già dichiarato che avrebbe preso ispirazione dal 22 volte campione Slam: “ Probabilmente, se dovessi attraversare un momento davvero difficile durante una partita, mi avvicinerei e direi che spero di prendere un po’ dello spirito di Rafa”. 🔗 Leggi su Oasport.it