carlos alcaraz alla quinta finale slam non ne ha ancora persa una…

Carlos Alcaraz si appresta a disputare la sua quinta finale Slam, senza ancora aver conosciuto la sconfitta in questa prestigiosa competizione. Con un cammino impeccabile al Roland Garros 2025, ha lasciato solo quattro set agli avversari, dimostrando una determinazione e un talento unici. Oggi, contro Lorenzo Musetti, il giovane italiano ha dato filo da torcere, ma il numero 2 del mondo ha saputo reagire con classe e strategia. La sfida è ormai aperta: chi uscirà vincitore?

Carlos Alcaraz ha concesso complessivamente quattro set agli avversari durante il suo cammino al Roland Garros 2025: all'ungherese Fabian Marozsan al secondo turno, al bosniaco Damir Dzumhur al terzo, allo statunitense Ben Shelton agli ottavi e oggi a Lorenzo Musetti in semifinale. Il tennista italiano ha prevalso nel primo set e ha seriamente messo in difficoltà l'iberico nella seconda frazione, ma il numero 2 del mondo ha fatto la differenza al tie-break e ha poi preso il largo, favorito anche dal problema alla coscia sinistra che ha afflitto il toscano, costretto a ritirarsi in avvio del quarto parziale.

#Musetti per due set ha tenuto testa, poi non c'è stata più partita e speriamo che non sia nulla di grave in vista di Wimbledon. Dall'altra parte, che dire, 22 anni appena compiuti e quinta finale slam raggiunta. Fenomeno Carlos #Alcaraz. #RolandGarros Partecipa alla discussione

