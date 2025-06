Carlo Macchini | Lavoro a un esercizio molto difficile L’errore alle Olimpiadi mi ha insegnato tanto

Carlo Macchini, il coraggioso ginnasta marchigiano, torna sotto i riflettori dopo la delusione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Intervenuto come ospite a Ginnasticomania, ha condiviso le sue sfide più profonde e le preziose lezioni apprese dagli errori. La sua rinascita in gara, appena tornato in competizione, testimonia la forza di volontà e la passione che lo spingono a superare ogni ostacolo. Un esempio di determinazione da ammirare e seguire.

Carlo Macchini è intervenuto come ospite nel corso dell'ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione di approfondimento sulla ginnastica artistica italiana visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il marchigiano è tornato a competere per la prima volta dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 in occasione della seconda tappa di Serie B ad Ancona lo scorso marzo. " Già essere qui con il body messo è tanta roba, perché l'ultima volta ero vestito solo in divisa. Bellissimo. Mi fa piacere poter gareggiare di nuovo dopo le Olimpiadi, questa è stata la mia prima gara da Parigi 2024. Avevo perso due appuntamenti per dei problemi fisici, quindi la gara di ieri è stata una conquista.

