Carlo Felice scatta lo sciopero | Stipendi più bassi d' Italia stanchi di non ricevere risposte

I lavoratori del teatro Carlo Felice hanno deciso di scendere in sciopero venerdì 13 giugno, protestando contro stipendi tra i più bassi d’Italia e carenze di organico insostenibili. Stanchi di non ricevere risposte e di condizioni precarie, vogliono attirare l’attenzione su un problema che riguarda il cuore culturale di Genova. La decisione, presa dalla Slc Cgil, sottolinea la necessità di un cambiamento urgente per tutelare il futuro del teatro e dei suoi professionisti.

Carenze di organico insostenibili e stipendi più bassi d'Italia: queste le due principali motivazioni, elencate dalla Slc Cgil, che porteranno i lavoratori del teatro Carlo Felice allo sciopero venerdì 13 giugno, quando in cartellone è prevista la prima del Flauto Magico. La decisione è stata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Carlo Felice, scatta lo sciopero: "Stipendi più bassi d'Italia, stanchi di non ricevere risposte"

Carlo Felice replica ai sindacati, il sovrintendente Orazi a Primocanale: Sciopero scongiurato