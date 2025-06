Carlo Conti porta Panariello e Pieraccioni a Sanremo 2026? Sì ma solo a una precisa condizione

Giorgio Panariello apre alla possibilità di portare i suoi amici Pieraccioni e Conti sul palco di Sanremo 2026, ma con una condizione ben precisa: far ridere il pubblico a crepapelle. Dopo le voci di un’assenza certa per il 2025, ora la chance si fa più concreta. Il trio toscano potrebbe presto scrivere un nuovo capitolo nella storia del Festival, ma solo se sapranno conquistare con il loro spirito irresistibile...

Giorgio Panariello apre alla possibilità di salire sul palco dell'Ariston con i suoi storici amici e colleghi. Ma solo a una condizione: far ridere moltissimo. Lo avevamo immaginato per Sanremo 2025, ma Conti aveva presto smentito tutto: niente Panariello e Pieraccioni. Il trio toscano invece, potrebbe riunirsi all'Ariston per il Festival 2026. A dichiararlo è stato lo stesso Giorgio Panariello. Panariello e Pieraccioni a Sanremo 2026: "Solo a condizione di far ridere moltissimo" Intervistato dal Messaggero infatti, il comico toscano non ha affatto escluso la possibilità di essere in riviera a febbraio 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it