Carabinieri in trincea Da Caporetto al Ponte di Perati

Celebrare i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri significa ricordare il loro ruolo cruciale in momenti fondamentali della storia italiana. Domani, alla Casermetta Baluardo San Martino, si terrà la presentazione del saggio “Carabinieri in trincea”, un affascinante viaggio tra le trincee di Caporetto e il Ponte di Perati, che rivela il coraggio e la dedizione di Luigi Lucchesi e dei suoi compagni. Un evento imperdibile per gli appassionati di memoria storica e valor civile.

In occasione dei festeggiamenti per i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri domani 7 giugno alle ore 16 alla Casermetta baluardo San Martino, a cura dell’Associazione Historica Lucense e del Centro Studi di Storia contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi”, verrà presentato il saggio “ Carabinieri in trincea. La storia di Luigi Lucchesi da Caporetto al Ponte di Perati con il 3° Battaglione Carabinieri Reali ” di Andrea Giannasi e edito da Rubbettino editore. L’ultimo lavoro dello storico Giannasi sarà presentato dalla professoressa Carla Sodini (Università di Firenze). Il volume ricostruisce la storia di Luigi Lucchesi combattente volontario nella Prima guerra mondiale caduto, dopo Caporetto, prigioniero degli austro-ungarici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carabinieri in trincea. Da Caporetto al Ponte di Perati

