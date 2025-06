Carabinieri in festa per il 211 compleanno dell' Arma | Anche quest' anno abbiamo dato il nostro contributo per la sicurezza

Il 211° compleanno dell'Arma dei Carabinieri è stato celebrato con orgoglio e entusiasmo, mostrando ancora una volta il forte legame tra i militari e le comunità che proteggono. Anche quest’anno, il nostro contributo per la sicurezza ha rafforzato il senso di fiducia e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Un brindisi a un passato ricco di dedizione e a un futuro sempre impegnato nel garantire pace e tranquillità.

"Anche quest'anno l'Arma ha dato il suo contributo per la sicurezza della comunità piemontese e valdostana": lo ha detto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 giugno 2025, il generale Andrea Paterna, comandante della legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, nel corso della festa per.

