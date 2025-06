Carabinieri in festa Aumentano controlli arresti e denunce | Onorati di servire

In un’atmosfera di grande orgoglio e solidarietà, Cesena ha celebrato il 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri con una cerimonia che ha unito tradizione e impegno quotidiano. I controlli intensificati, gli arresti e le denunce testimoniano il costante impegno dei militari per garantire sicurezza e legalità. Un momento speciale per onorare chi, con dedizione, continua a servire e proteggere la comunità.

Cesena ha celebrato con una toccante e prestigiosa cerimonia il 211° annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri in piazza Almerici. La cerimonia militare ha visto lo schieramento in uniforme storica e la rappresentanza dei comandanti delle stazioni della Provincia, dei Carabinieri in congedo e delle associazioni combattentistiche e d'arma, alla presenza dei sindaci con i loro gonfaloni. Presenti il comandante provinciale Samuele Sighinolfi, il prefetto Rinaldo Argentieri, il questore Claudio Mastromattei. La cerimonia è stata preparata nei minimi dettagli dal maggiore Maximiliano Papale, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cesena.

