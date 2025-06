Carabinieri impegno quotidiano In un anno 700 arresti 6000 denunce

Ogni giorno, i Carabinieri di Perugia si impegnano con dedizione e coraggio per garantire la sicurezza della comunità. In un anno, oltre 700 arresti e 6.000 denunce testimoniano il loro continuo sforzo nel cuore della città, tra le zone più critiche. La celebrazione del 211° anniversario sottolinea il valore e l'importanza del loro ruolo, simbolo di protezione e vicinanza ai cittadini. Un ringraziamento speciale a chi ogni giorno fa la differenza.

Il cuore della città e la zona tra quelle con maggiori criticità sul fronte sicurezza. Passando per la caserma "Garibaldi", sede del Comando legione Umbria. Si è articolata in questi tre momenti la celebrazione, a Perugia, del 211esimo anniversario di fondazione dell’Arma. In mattinata, alla caserma "Garibaldi", il comandante, generale di brigata Luca Corbellotti e il prefetto di Perugia, Francesco Zito, hanno deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti, nel corso di una cerimonia cui hanno partecipato il comandante della Regione carabinieri forestale "Umbria", il comandante provinciale di Perugia e una rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri, dell’Associazione nazionale forestali e dell’Apcsm. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carabinieri, impegno quotidiano. In un anno 700 arresti, 6000 denunce

