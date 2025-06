Carabinieri il bilancio del comando provinciale | in un anno 951 arresti e oltre 5mila denunce

In un anno ricco di impegni e successi, i Carabinieri del comando provinciale di Genova, guidati dal colonnello Alessandro Magro, celebrano il loro 211° anniversario con un bilancio che parla di oltre 950 arresti e più di 5.000 denunce. Un risultato che testimonia il costante impegno a tutela della comunità e della legalità. La festa dei Carabinieri si trasforma così in un’occasione per riflettere sui traguardi raggiunti e sui propositi futuri.

In occasione del 211esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri è stato tracciato un bilancio sulle attività svolte nell'ultimo anno dal comando provinciale di Genova, retto dal colonnello Alessandro Magro.

