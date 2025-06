Capitale umano per le sfide future

Il capitale umano rappresenta la risorsa più preziosa per affrontare le sfide future. In questa prospettiva, il campionato di giornalismo ’Cronisti in classe’ si configura come un’opportunità unica per coinvolgere giovani talenti, sensibilizzandoli sull’attualità e sui settori chiave della nostra Fondazione. Per l’edizione 2025, il focus sarà sull’intelligenza artificiale, un campo strategico in cui investiamo attraverso la Fondazione SAIHUB, promuovendo formazione e innovazione per costruire un domani più consapevole e preparato.

"Il Campionato di giornalismo ’Cronisti in classe’ rappresenta un’ulteriore occasione per la Fondazione Mps per sensibilizzare studenti e studentesse dell’ultimo anno delle scuole elementari e delle scuole medie sull’attualità e sui settori di intervento del nostro Ente. Il tema individuato dalla Fondazione per l’edizione 2025 è l’intelligenza artificiale, ambito nel quale siamo impegnati tramite la Fondazione SAIHUB che promuove formazione, giovani talenti e ricerca nel settore dell’innovazione tecnologica nel campo delle scienze della vita. Lo sguardo dei giovani su argomenti dell’attualità assume una rilevanza sociale per comprendere meglio implicazioni e impatto sociale prodotti da strumenti innovativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Capitale umano per le sfide future"

In questa notizia si parla di: Capitale Umano Sfide Future

In movimento contro l’università del «capitale umano» - In un clima di protesta, i ricercatori precari e i sindacati si mobilitano contro l'università del "capitale umano".

"Capitale umano per le sfide future" - "Il Campionato di giornalismo ’Cronisti in classe’ rappresenta un’ulteriore occasione per la Fondazione Mps per sensibilizzare studenti e studentesse ... Come scrive quotidiano.net

Roma capitale europea tra sfide future e centralità politica nel 2025 - L’evento organizzato dal Messaggero ha riunito istituzioni e imprese per discutere il ruolo di Roma come hub europeo per tecnologia, intelligenza artificiale e sviluppo economico nel contesto italiano ... Scrive gaeta.it

Imprese, Fondirigenti: tecnologia e capitale umano priorità manager italiani - Si sono chiusi da pochi giorni i termini per la partecipazione all’Avviso 1/2025 di Fondirigenti, il fondo interprofessionale di Confindustria e Federmanager leader in Italia per il finanziamento dell ... Scrive msn.com

Obsolescenza del Capitale Umano, Re-skilling e Innovazione