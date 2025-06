Capannone agricolo auto e materiali distrutti da un incendio | 47enne subisce danni per oltre 3 mila euro

Un incendio devastante sulla statale 410 a Camastra ha consumato un capannone agricolo e un’auto, causando danni per oltre 3 mila euro a un uomo di 47 anni. Le fiamme, probabilmente originate dalle sterpaglie vicine, hanno creato un inferno di fuoco e fumo, mettendo a rischio l’intera area. Interventi tempestivi hanno evitato ulteriori danni, ma l'episodio solleva ancora interrogativi sulle misure di prevenzione e sicurezza nella zona...

