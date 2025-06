capacità di analisi e sintesi una palestra di vita

Capacità di analisi e sintesi diventano una vera palestra di vita, affinando mente e spirito. Anche quest’anno, le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto ’Cronisti in classe’ hanno approfondito temi di grande attualità, sviluppando riflessioni e articoli che stimolano il pensiero critico. Un percorso che non solo potenzia competenze giornalistiche, ma anche la capacità di confrontarsi e comprendere il mondo che ci circonda, preparandoli a diventare cittadini consapevoli e responsabili.

LA SPEZIA Anche quest’anno le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto ’Cronisti in classe’ hanno approfondito argomenti rilevanti, sviluppando riflessioni, articoli e buone pratiche quotidiane, con l’obiettivo di stimolare competenze giornalistiche, ma soprattutto capacità di analisi, critica e confronto su argomenti di grande attualità. Società, storia, grandi sfide, ma anche opportunità e disagi sono i grandi temi su cui hanno lavorato, declinandoli in pagine di grande valore. Si sono guardati intorno, si sono confrontati con il mondo aziendale, istituzionale e molto di più. Una scommessa che è riuscita anche nell’anno 2025 e che ha dimostrato il valore di questa iniziativa, capace di mettere a disposizione di tanti talenti in erba che prendono penna e taccuino in mano, ma anche fotocamera e colori per realizzare rispettivamente articoli, interviste, approfondimenti, fotografie, disegni e vignette uno spazio capace di valorizzarli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net