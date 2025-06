Caos traffico a Scafati per gli interventi sulla rete fognaria Santocchio FdI | Si lavori anche di notte basta disagi

essere evitato con una comunicazione più efficace e una gestione oculata. I cittadini meritano interventi mirati che migliorino la rete senza compromettere la loro quotidianità. È fondamentale trovare un equilibrio tra progresso e rispetto per la mobilità urbana, affinché il futuro di Scafati sia più sicuro e vivibile per tutti.

Il tema dei lavori per la nuova rete fognaria a Scafati è di primaria importanza, così come lo è la necessità di una pianificazione attenta per ridurre i disagi alla cittadinanza. Tuttavia, la chiusura della rotonda tra via Buccino e via Diaz ha generato un vero e proprio caos, che poteva e.

In questa notizia si parla di: Caos Scafati Rete Fognaria

