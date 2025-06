Caos Iscrizioni Serie C | Lucchese Esclusa Spal e Triestina in Corsa Contro il Tempo

Il caos delle iscrizioni in Serie C si infiamma con la Lucchese esclusa e Spal e Triestina in corsa contro il tempo. Le ultime ore sono un rush frenetico per alcune squadre, alle prese con documenti fondamentali da consegnare entro stasera alle 23.59. Una corsa contro il tempo che potrebbe decidere il destino di club storici e di un campionato in continua evoluzione.

Ore frenetiche per alcune avversarie del Picchio che, a poche ore dalla chiusura dei termini per l'iscrizione, non hanno ancora perfezionato tutta la documentazione necessaria. La stessa che dovrà essere inviata entro le 23.59 di stasera. Ormai non c'è più nulla da fare per la Lucchese. Nessun interessato si è fatto avanti per rilevare il club rossonero e il curatore fallimentare Del Prete ha optato per la chiusura definitiva dell'esercizio provvisorio. I toscani quindi non presenteranno alcuna domanda d'ammissione al prossimo campionato di serie C e dovranno ripartire dall'Eccellenza. A seguito di quanto accaduto il comune è intervenuto con una nota ufficiale per annunciare la risoluzione della concessione relativa allo stadio Porta Elisa, al centro sportivo Vignini e ai campi sportivi di San Vito e Sant'Anna.

