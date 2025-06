Caos al parcheggio della stazione | | malfunzionano casse e varchi traffico in tilt

Il caos regna sovrano al parcheggio della stazione di Castellammare di Stabia, con casse automatiche e varchi bloccati che causano disagi e traffico in tilt. Mentre il sindaco Luigi Vicinanza ha prontamente segnalato il problema alla società di gestione, i pendolari e i visitatori si trovano ad affrontare un’odissea quotidiana. La speranza è che si trovi una soluzione rapida per ripristinare ordine e funzionalità , garantendo così un servizio efficiente per tutti.

Proseguono i disagi al parcheggio della stazione ferroviaria di Castellammare di Stabia a causa di malfunzionamenti alle casse automatiche e ai varchi di accesso e uscita. Il Comune, attraverso il sindaco Luigi Vicinanza, ha ufficialmente segnalato la situazione alla societĂ che gestisce l’area. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Caos al parcheggio della stazione:: malfunzionano casse e varchi, traffico in tilt

