Cantone sbotta contro l' interrogazione parlamentare Iacono Pd | Anomalie lampanti di Aica

Il Cantone sbotta contro l'interrogazione parlamentare Iacono del PD, denunciando anomalie evidenti in Aica. La sua reazione accende il dibattito sulla trasparenza e sulla lealtà delle indagini, sottolineando come la politicizzazione possa compromettere processi fondamentali. È un caso che rischia di mettere in discussione la credibilità delle istituzioni coinvolte. Ma cosa si cela davvero dietro questa intricata vicenda?

"Che la mia attività politica e parlamentare confluisca in una relazione ufficiale di Aica è un fatto singolare. Che la stessa sia stata definita come un tentativo di accostamento 'malevolo' e 'subdolo' alle indagini della magistratura, per aver messo in evidenza le responsabilità politiche di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Cantone sbotta contro l'interrogazione parlamentare, Iacono (Pd): "Anomalie lampanti di Aica"

