cantiere della nazionale dei giovi servono 6 7 mesi per stare al sicuro

Il cantiere sulla Nazionale dei Giovi rappresenta un passo importante verso una viabilità più sicura e a misura di pedoni e ciclisti. Nonostante i disagi temporanei, la trasformazione continuerà nei tempi previsti, con l’obiettivo di consegnare un’opera che migliorerà la qualità della vita dei residenti. La pazienza sarà fondamentale: tra sei o sette mesi, il risultato finale renderà la zona più sicura e funzionale per tutti.

Cantiere sulla Nazionale dei Giovi: bisognerà avere un po' di pazienza, occorreranno infatti ancora sei o sette mesi di attesa per avere finalmente una strada più sicura, a misura di pedoni e ciclisti e con nuovi servizi per i residenti. Il lavoro di trasformazione di un lungo tratto della strada provinciale prosegue nei tempi stabiliti, dato che il contratto prevede l'ultimazione entro il febbraio del 2026. Eppure i residenti lamentano disagi prolungati per la presenza del cantiere e le conseguenti difficoltà nel transitare in auto ma anche e soprattutto in bicicletta o a piedi, per spostarsi tra una frazione e l'altra del paese o per avere accesso alle nuove attività commerciali.