Cantante di Amici a processo a Torino la frase all’ex compagna dopo le botte | Farai la fine di Giulia Cecchettin

Un caso che scuote Torino: il rapper Amnesia, noto anche come Lorenzo Venera, è coinvolto in un procedimento giudiziario per comportamenti violenti nei confronti della sua ex compagna. La testimonianza, drammatica e carica di minacce, rivela una realtà inquietante dietro le quinte di un mondo apparentemente brillante. La vicenda si sta svolgendo davanti ai giudici, mentre emergono dettagli che mettono in discussione la figura pubblica del cantante. La verità verrà a galla.

“Sarai la nuova Giulia Cecchettin o Giulia Tramontano”. Ecco come si sarebbe rivolto Lorenzo Venera, rapper conosciuto con il nome d’arte Amnesia, a una sua ex compagna. Lo racconta lei stessa, giovedì 5 giugno, davanti ai giudici del tribunale di Torino. Qui, è in corso un processo nei confronti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Cantante di Amici a processo a Torino, la frase all’ex compagna dopo le botte: “Farai la fine di Giulia Cecchettin”

