Canoa slalom Xabier Ferrazzi ottavo nel K1 a La Seu d’Urgell

Nella suggestiva cornice di La Seu d’Urgell, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom regala emozioni e grandi performance italiane. Dopo il brillante ottavo posto di Xabier Ferrazzi nel K1 maschile, l’Italia si conferma protagonista di una giornata ricca di suspense e talento. La gara si conclude con il trionfo francese, ma l’ottimo piazzamento di Ferrazzi apre spiragli futuri per la nostra disciplina sportiva.

A breve distanza dal sesto posto di Stefanie Horn arriva un altro piazzamento in top ten per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom: a La Seu d’Urgell, in Spagna, la prima giornata di gare si conclude con la finale del K1 maschile, in cui si registra l’ ottavo posto di Xabier Ferrazzi. Nella finale del kayak monoposto maschile arriva la doppietta francese con la vittoria di Titouan Castryck, primo con un percorso netto in 81.90, davanti al connazionale Anatole Delassus, alla piazza d’onore facendo registrare a sua volta una discesa priva di penalità con il tempo di 82. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa slalom, Xabier Ferrazzi ottavo nel K1 a La Seu d’Urgell

Xabier Ferrazzi, Italy - Kayak Semi-Final / 2024 ICF Canoe Slalom World Cup La Seu Spain