Canoa slalom Stefanie Horn sesta nel kayak in Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell

La stagione 2025 di canoa slalom si apre sotto il segno dell’Italia, con Stefanie Horn protagonista a La Seu d’Urgell, conquistando un prestigioso sesto posto nel kayak femminile. Un risultato che testimonia il valore crescente delle nostre atlete e accende l’entusiasmo per le sfide a venire. La competizione promette emozioni forti: l’Italia è pronta a scrivere nuove pagine di successo in questa entusiasmante disciplina.

Si apre la stagione 2025 della Coppa del Mondo di canoa slalom: la prima tappa, scattata quest’oggi a La Seu d’Urgell, in Spagna, porta in dote all’Italia, nella finale del kayak individuale femminile, il sesto posto di Stefanie Horn. L’altra azzurra in gara, Chiara Sabattini, esce nelle batterie col 37° tempo. Nella finale del K1 femminile Stefanie Horn si classifica sesta con un percorso netto in 95.96, a 2.46 dalla vincitrice odierna, la slovacca Sona Stanovska, che si impone in 93.50 nonostante due penalità. Piazza d’onore per la transalpina Camille Prigent, seconda con un percorso netto in 94. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa slalom, Stefanie Horn sesta nel kayak in Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell

In questa notizia si parla di: Stefanie Horn Canoa Slalom

