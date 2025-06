Cannavaro | "Il rammarico più grande è la Champions il Pallone d'Oro pensavo fosse uno scherzo Parma? Fa piacere essere accostati"

Fabio Cannavaro, leggenda del calcio italiano, si apre al Festival della Serie A di Parma, condividendo i momenti più intensi della sua carriera. Tra sogni, rimpianti e incontri con miti come Maradona, il suo percorso rivela una passione autentica e un’umiltà rara. Dalla sua infanzia a Napoli alle sfide in Champions League, ogni passo testimonia il suo amore per il pallone e il desiderio di lasciare un segno indelebile nel calcio mondiale.

Fabio Cannavaro ha deciso di raccontarsi al Festival della Serie A di Parma. FOTO CON MARADONA E SOGNO NAPOLI - `Facevo il raccattapalle, mi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Parma Cannavaro Quot Rammarico

Cannavaro: "Il rammarico più grande è la Champions, il Pallone d'Oro pensavo fosse uno scherzo. Parma? Fa piacere essere accostati" - Fabio Cannavaro ha deciso di raccontarsi al Festival della Serie A di Parma. FOTO CON MARADONA E SOGNO NAPOLI ... Ha cambiato il mio concetto di fase difensiva". RAMMARICO CHAMPIONS - "È stata una ... Da calciomercato.com

Parma, Delprato: "Meritavamo di più, c'è rammarico. Man? Gli vogliamo tutti bene" - 18.20 - Il Parma cade al Tardini ... recuperare non è semplice e ci siamo andati vicini. C'è rammarico, dobbiamo accettare il risultato e andare avanti. Venivamo da una serie di risultati ... Scrive tuttomercatoweb.com

Parma, Lovik si presenta: "Cannavaro? Spero di renderlo fiero. Un onore essere qui" - Del Parma ricordo grandissimi calciatori come Buffon, Cannavaro, Thuram, Crespo. Vorrei anche io diventare un grande calciatore del Parma. Vediamo come andranno le cose. La Serie A è uno dei ... Si legge su msn.com

Bologna FC 1909 27/03/2010 Palermo - Bologna 3-1 interviste Colomba SKY, E'TV