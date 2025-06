Cannavaro | Nessun contatto con il Parma fino ad ora Ronaldo il brasiliano era devastante

Il Parma si prepara a cambiare guida tecnica, e tra le ipotesi più calde c’è il nome di Fabio Cannavaro. L’ex campione del mondo, finora senza contatti concreti con i ducali, si trova al centro di voci e scommesse sul suo possibile ruolo in panchina. Con un passato da giocatore di grande spessore e un’esperienza da allenatore ancora in fase embrionale, Cannavaro potrebbe rappresentare una scelta intrigante per rilanciare il club. Resta da capire se questa strada diventerà realtà.

Fabio Cannavaro sembrerebbe essere uno dei candidati per il post Chivu sulla panchina del Parma. L'ex Inter ha commentato le voci sul suo futuro. Il Parma è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'arrivo ormai certo di Cristian Chivu sulla panchina dell' Inter. La dirigenza ducale sta valutando vari profili e tra questi c'è anche il nome di Fabio Cannavaro che lo scorso anno ha vissuto una brevissima esperienza da tecnico sulla panchina dell' Udinese. Il Pallone d'Oro del 2006 ha commentato le ultime notizie sull'interesse del Parma durante il 'Festival della Serie A' tenutosi oggi. PARMA – «Io sono qui a parlare sul palco ma non c'è stato nessun contatto.

Cannavaro: "Il rammarico più grande è la Champions, il Pallone d'Oro pensavo fosse uno scherzo. Parma? Fa piacere essere accostati" - Fabio Cannavaro, leggenda del calcio italiano, si apre al Festival della Serie A di Parma, condividendo i momenti più intensi della sua carriera.

