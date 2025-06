Canicola presenta "I bambini tonti" di Ana María Matute, un romanzo nato quasi per caso tra foglietti sbuffati e momenti di attesa. La sua genesi spontanea e sincera riflette il cuore pulsante di una narrazione che cattura l’essenza dell’infanzia e delle difficoltà di quegli anni. Una storia che, pur nata per caso, ha saputo trasformarsi in un viaggio emozionante, capace di coinvolgere e commuovere il lettore fino all’ultima pagina.

Mentirei se dicessi di sapere perché l’ho scritto. All’inizio non pensavo nemmeno che potesse diventare un libro. L’ho scritto a pezzi nei caffè, dal dentista, dal medico, su foglietti sciolti, mentre aspettavo mio marito (e certamente in tempi molto duri per noi). Mi dicevo: aspetta, sto per scrivere un bambino tonto. È stato mio marito a raccogliere questi piccoli frammenti, alcuni dei quali scritti sul retro di un cartoncino del menu, che sarebbero stati certamente dimenticati in fondo a un cassetto. E ora è uno dei libri a me più cari. – Ana María Matute Canicola edizioni prosegue la sua ricerca nella contaminazione tra i linguaggi e nella realizzazione di progetti editoriali inediti e originali che possano portare l’attenzione su personalità dell’arte e della cultura come è stato per Ulisse Aldrovandi, Giorgio Morandi e Quinto Ghermandi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it