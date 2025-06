Cane come un’arma Rottweiler staccò orecchio a un anziano 4 anni a chi lo aizzò

Un episodio scioccante ha visto un Rottweiler aggredire un anziano, staccandogli un orecchio dopo essere stato aizzatto da un uomo. La vicenda mette in luce il pericolo degli animali usati come armi e le conseguenze legali per chi incoraggia tali comportamenti. Condannato a quattro anni di carcere, l’autore dell’aggressione testimonia la lotta contro la violenza e il maltrattamento degli animali, un problema che riguarda tutti noi.

Il cane come un’arma. Condannato al carcere un uomo. Servizio di Beatrice Bossi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cane come un’arma. Rottweiler staccò orecchio a un anziano, 4 anni a chi lo aizzò

In questa notizia si parla di: Cane Arma Rottweiler Staccò

Milano: 13enne accoltellato con cane, un fermo per tentato omicidio. Ritrovata l'arma del delitto - Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un tredicenne è stato accoltellato mentre era con il suo cane.

Cane come un'arma. Rottweiler staccò orecchio a un anziano, 4 anni a chi lo aizzò