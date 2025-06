Cancellato | il governo vuole criminalizzare chi delinque Meloni | confermo

In un clima politico sempre più teso, le parole di Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, fanno scalpore: "Questo governo non vuole combattere la sicurezza, ma criminalizzare chi delinque." Un’affermazione che solleva molte domande sulla direzione delle politiche italiane e sul fragile equilibrio tra sicurezza e giustizia. La sfida ora è capire come si evolverà questa strategia, con il rischio di influenzare profondamente la società e il sistema giudiziario.

Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, ha detto testualmente: ''questo governo non vuole combattere la sicurezza, ma vuole criminalizzare chi delinque.

Francesco Cancellato (@fanpage): "Questo governo vuole criminalizzare chi delinque". Porca miseria l'ha detto veramente, non ci volevo credere ma devo arrendermi all'evidenza.

"Il problema, secondo me, è che questo governo non vuole combattere la sicurezza ma vuole criminalizzare chi delinque" Scusi direttore @fcancellato, lei invece vuole combattere la sicurezza e santificare chi delinque?

"Sì, vogliamo criminalizzare chi delinque". La stoccata della Meloni ai giornalisti di sinistra - L'accusa di voler portare a giudizio chi commette un reato è stata accolta dal premier: è la base di ogni società civile che voglia mantenere l'ordine e proteggere i cittadini

Meloni, 'vogliamo criminalizzare chi delinque,lo confermo' - "L'accusa di alcuni giornalisti di sinistra contro il Decreto Sicurezza: 'questo Governo vuole criminalizzare chi delinque'. Confermo". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

La premier Meloni sui social: "Vogliamo criminalizzare chi delinque. Confermo" - «L'accusa di alcuni giornalisti di sinistra contro il Decreto Sicurezza: 'questo Governo vuole criminalizzare chi delinquè. Confermo». Lo scrive sui social

