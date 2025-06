Campionato Primavera 1 il calendario della stagione 2025-2026

Il Campionato Primavera 1 2025-2026 sta per ripartire, portando entusiasmo e nuove sfide per i giovani talenti del calcio italiano. Dopo la vittoria dell’Inter nella finalissima contro la Fiorentina, si apre un nuovo capitolo con il calendario ufficiale approvato dalla Lega. Tra partite appassionanti, turni infrasettimanali e soste strategiche, questa stagione promette emozioni a non finire. Scopriamo insieme tutto ciò che ci aspetta nel Trofeo Giacinto Facchetti!

A metà agosto ricomincerà il Campionato Primavera 1, che l'Inter ha vinto pochi giorni fa contro la Fiorentina nella finale del Viola Park. La Lega ha fatto sapere il calendario della prossima stagione, comprese Coppa Italia e Supercoppa Italiana. CAMPIONATO PRIMAVERA 1 Trofeo Giacinto Facchetti. Inizio: sabato 16 agosto 2025 Turni infrasettimanali: mercoledì 17 dicembre 2025, mercoledì 21 gennaio 2026, mercoledì 4 marzo 2026 Soste: sabato 6 settembre 2025 gare squadre nazionali, sabato 11 ottobre 2025 gare squadre nazionali, sabato 15 novembre 2025 gare squadre nazionali, sabato 27 dicembre 2025 sosta natalizia, sabato 28 marzo 2026 gare squadre nazionali.

