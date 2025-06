Campionati toscani di Pugilato | Christian Borracchini punta al tris stagionale

L’attesa è grande alla palestra di Firenze, dove si svolgono i Campionati toscani di pugilato. Tra le stelle in lizza, spicca Christian Borracchini, giovane talento della Pugilistica Sanseverino, deciso a conquistare il suo terzo titolo stagionale. Con due precedenti trionfi alle spalle e un talento in crescita, Christian punta a scrivere un’altra pagina di successo nella sua promettente carriera, dimostrando che il futuro del pugilato toscano ha già trovato il suo protagonista.

Tutto pronto alla palestra di via Rocco TeDalda a Firenze per una nuova edizione dei campionati toscani di Pugilato. Tra gli undici pugili iscritti nella categoria Elite 70 ci sarà anche il portacolori della Pugilistica Sanseverino Scardigli, Christian Borracchini. Classe 2003, già due volte campione toscano, è il terzo più giovane tra i pretendenti al titolo regionale dopo i due classe 2005 Luca Alberti e Lorenzo Tumminaro (Padariso Boxe Lastra a Signa). Il più esperto è invece Nicola Bui, boxer della Pugilistica Carrarese Enrico Bertola nato nel 1995. Oltre al compagno di club di quest'ultimo Keoma Buselli, poi, saliranno sul ring anche Faton Brahimaj, pugile kosovaro che vive ad Arezzo e allievo di Orlando Fiordigiglio, Alessio D'Evangelista della Boxe Calenzano, Ilie Calota della locale Accademia Pugilistica Fiorentina, Fabio Canevano della Boxing Club Pistoia, Fabio Skuqi della Pugilistica Pratese e Francesco Dolente dell'Accademia Prato.

