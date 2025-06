Campi Flegrei nuova scossa di terremoto nel tardo pomeriggio

Nuova scossa ai Campi Flegrei nel tardo pomeriggio, suscitando preoccupazione tra residenti e esperti. Dopo l'annuncio dell'Ingv sulla fine dello sciame sismico, un ulteriore movimento ha riacceso le tensioni, con un episodio che ricorda quanto questa zona sia ancora vulnerabile. La sequenza di eventi sismici sottolinea l’importanza di monitorare attentamente la situazione e di mantenere alta l’attenzione sulla possibile evoluzione del fenomeno.

Ancora una scossa ai Campi Flegrei, dopo che l'Ingv, ieri sera tardi, aveva annunciato la fine dello sciame sismico che aveva fatto registrare oltre 20 movimenti tellurici, il più forte con magnitudo 3.2 ed epicentro nell'area Pisciarelli, a poco meno di 3 km di profondità . Il movimento di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto nel tardo pomeriggio

In questa notizia si parla di: Campiflegrei Scossa Terremoto Tardo

Terremoto Campi Flegrei oggi, nuova scossa a Napoli - Nuova scossa di terremoto registrata oggi a Napoli nella zona dei Campi Flegrei. Avvertita da gran parte della popolazione. In particolare, arrivano segnalazioni anche da Pianura, Solfatara, ... Riporta ilmattino.it

Campi Flegrei, scosse di terremoto oggi a Napoli: la più forte di magnitudo 3.2 - Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro ai Campi Flegrei è stata registrata dai sismografi alle 6:48. Il sisma, seppur di breve durata, è stato avvertito distintamente anche ai ... Lo riporta tg.la7.it

Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, scossa alle ore 19.28 con epicentro in via Antiniana e di magnitudo 2.0 - La terra torna a tremare, nel tardo pomeriggio di oggi, nella zona dei Campi Flegrei. In particolare, è stata registrata una scossa alle ore 19.38, con epicentro nella zona di via ... Secondo msn.com