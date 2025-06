Campi Flegrei concluso lo sciame sismico | nota dell’INGV

Dopo giorni di tremori e preoccupazioni, arriva una buona notizia dai Campi Flegrei: lo sciame sismico si è concluso, secondo l’INGV. Tuttavia, la regione rimane sotto stretto monitoraggio, pronti a intervenire in caso di nuove variazioni. La tranquillità apparente non deve abbassare la guardia, poiché l’attività vulcanica di questa zona è sempre in evoluzione. Restate aggiornati per conoscere le future evoluzioni di questa affascinante area geologica.

Un'altra giornata di scosse ai Campi Flegrei, dove lo sciame sismico non accenna a fermarsi. Nel pomeriggio di mercoledì 5 giugno, alle ore 15:51, una nuova scossa di magnitudo 2.0 è stata avvertita anche a Pozzuoli e nella zona orientale di Napoli.

