Campi Flegrei avvertita scossa di Md 3 2 nelle zone di Pozzuoli Bagnoli Agnano e Fuorigrotta

Una nuova scossa di magnitudo 3.2 ha scuotuto i Campi Flegrei, con epicentro alla Solfatara, e ha risvegliato preoccupazioni tra residenti di Pozzuoli, Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta. L’Osservatorio Vesuviano ha segnalato uno sciame sismico in corso da oltre un giorno, alimentando l’attenzione sulla possibile evoluzione della situazione. È fondamentale rimanere informati e preparati: ecco cosa sapere e come agire in caso di emergenza.

Poco fa una scossa di Md 3.2 è stata registrata dai sensori dell'Osservatorio Vesuviano alle ore 19,31 del 6062025 con epicentro Solfatara. L'Osservatorio Vesuviano ieri ha comunicato che a partire dalle ore locali 06:39 (UTC 04:39) del 05062025 e? in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei.

