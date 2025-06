Campari celebra il rapporto con Milano in un tre giorni di incontri

Un viaggio tra arte, storia e cultura, dove passato e presente si incontrano sotto lo sguardo della Torre Velasca, simbolo di Milano e del patrimonio di Campari. Durante "The Red View - Unveiling Passion", il legame tra la città e il celebre aperitivo si farà ancora più forte, celebrando non solo un marchio, ma l’anima vibrante di Milano stessa. Un’occasione unica per scoprire come passione e tradizione si fondano in questo straordinario evento.

Milano, 6 giu. - Una tre giorni di appuntamenti ed eventi dedicata al legame tra Milano e Campari, un viaggio immaginato per toccare arte, storia e cultura intorno a un edificio simbolo della città come la Torre Velasca, da poco restaurata, ma da sempre una delle architetture più note della Milano moderna. L'evento "The Red View - Unveiling Passion" è dedicato alla relazione tra Campari e la città da cui l'azienda è partita, che potrà essere letteralmente osservata dal 16esimo piano della Velasca, che è il cuore dell'evento. L'idea è stata quella di creare un Osservatorio Campari, che permetta di guardare a luoghi come il primo stabilimento, oppure alla Galleria Vittorio Emanuele e al Teatro Alla Scala, che hanno giocato un ruolo nella storia di Campari che, proprio nel suo locale in Piazza Duomo, il Camparino, ha aperto le porte al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Campari celebra il rapporto con Milano in un tre giorni di incontri

