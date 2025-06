Campania De Luca | Dalla Regione investiti 10 miliardi di euro

Campania de Luca, la regione investe 10 miliardi di euro per rilanciare l’economia e migliorare i servizi. Tra edilizia ospedaliera, trasporto pubblico e fondi europei, questa strategia segna un passo decisivo verso uno sviluppo sostenibile e concreti risultati. È il bilancio tracciato oggi dal presidente Vincenzo De Luca, che sottolinea come questi investimenti siano fondamentali per il futuro della regione, portando benefici tangibili ai cittadini e alle imprese.

Dieci miliardi di euro già investiti tra edilizia ospedaliera, trasporto pubblico e fondi europei. È il bilancio tracciato oggi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social del venerdì. "L’economia di questa regione – ha detto – è stata messa in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Campania, De Luca: “Dalla Regione investiti 10 miliardi di euro".

In questa notizia si parla di: Regione Campania Luca Investiti

Luogosano, a rischio 70 posti: la Regione Campania al lavoro per salvare lo stabilimento ArcelorMittal - La regione Campania è al lavoro per salvare lo stabilimento ArcelorMittal di San Mango Luogosano, minacciato di chiusura entro luglio.

Campania, De Luca: “Dalla Regione investiti 10 miliardi di euro". - Diretta social del venerdì per il governatore: dalla sanità ai fondi UE, passando per la manifestazione a Roma e le preoccupazioni sull’acciaio ... Si legge su salernotoday.it

Campania, De Luca: «La Regione investe 100 milioni per una Quantum Valley» - La Regione Campania investe 100 milioni di euro per realizzare ... Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell'inaugurazione della sede napoletana del ... Scrive msn.com

De Luca, "non permetterò che la Campania ridiventi una palude" - "A Roma i politici ragionano rispetto alle istituzioni come se fossero merce di scambio. Uno a me, uno a te, nessuno che stia pensando ai problemi concreti del territorio. (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Vincenzo De Luca - L'investimento della Regione Campania sull'Università Suor Orsola Benincasa