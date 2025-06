Camp Rock 3 | Tutto sul Clamoroso Ritorno Musicale di Disney Channel

Il ritorno di Camp Rock 3 sta infiammando i cuori dei fan Disney! Dopo anni di attesa, il celebre musical potrebbe tornare sugli schermi con una trama inedita, un nuovo protagonista e il tocco magico del team creativo che ha fatto la fortuna dei precedenti capitoli. Preparatevi a rivivere l’energia, le canzzoni indimenticabili e le emozioni di sempre: il countdown per il ritorno di questa iconica saga è iniziato!

Le ultime notizie, la possibile trama con un nuovo protagonista e il team creativo dietro il potenziale sequel di Camp Rock, il musical Disney che ha lanciato Jonas Brothers e Demi Lovato. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Camp Rock 3: Tutto sul Clamoroso Ritorno Musicale di Disney Channel

In questa notizia si parla di: Camp Rock Disney Tutto

Jazz, Pop e Rock, che passione: dal 29 giugno al 17 luglio la nuova edizione dei Summer Camp a Poppi - Dal 29 giugno al 17 luglio, Poppi si anima con la nuova edizione dei Summer Camp dedicati a jazz, pop e rock.

CI PENSAVO OGGI PORCA MISERIA “perché non fanno camp rock 3?” OMIODIOOOOO CI SIAMO Partecipa alla discussione

Decimo compleanno a tutto (Camp) Rock per Disney Channel - Fiore all’occhiello sarà il nuovo Disney Channel Original Movie pronto a diventare il nuovo fenomeno tra i giovanissimi, Camp Rock, in programma sabato 27 Settembre alle ore 14.30 e alle ore 20.45 (in ... Da digital-news.it

My Camp Rock: il concorso di Disney Channel - Se vi collegate sul sito del canael satellitare Disney channel e visitate la sezione dedicata a ‘My Camp Rock’ oppure andate direttamente su My Camp Rock troverete tutte le informazioni per ... Si legge su tvblog.it

Disney Channel, oggi alle 14.30 l'attesissima prima tv di ''Camp Rock'' - Digital-News.it - Andrà in onda questo pomeriggio alle 14.30 (e in versione karaoke alle 20.45) l’attesissima prima tv di “Camp Rock”, la nuova produzione Disney Channel che ha per protagonisti i Jonas Brothers e la ... Lo riporta digital-news.it

Camp Rock - Here I Am - Music Video - Disney Channel Italia