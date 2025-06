Camion prende fuoco autostrada paralizzata

sospensione temporanea del traffico e la gestione tempestiva di emergenza da parte dei soccorsi. La carreggiata è stata chiusa per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, creando disagi notevoli ai viaggiatori in transito. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze di questa difficile mattinata sulla principale arteria italiana.

Mattinata davvero difficile per chi viaggia in direzione Bologna sull'autostrada A1: poco prima delle 8 di oggi, 6 giugno, un mezzo pesante che trasportava collettame e bobine di carta ha preso fuoco nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima, rendendo necessaria la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Camion prende fuoco, autostrada paralizzata

In questa notizia si parla di: Fuoco Autostrada Camion Prende

Paura al casello dell’autostrada: auto prende fuoco ed esplode - Momenti di paura al casello autostradale ieri mattina, quando un'auto è improvvisamente andata in fuoco ed è esplosa mentre era in attesa di passare sotto la sbarra.

Camion prende fuoco sulla Prenestina, traffico in tilt - E' ancora fermo sulla corsia di emergenza, completamente carbonizzato, il camion che questa mattina (ndr. 4 giugno) ha preso fuoco sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza Prenestina. I vigili ... rainews.it scrive

Camion prende fuoco sulla strada per Piancavallo per una perdita di gasolio e rischia di incendiare il bosco - AVIANO (PORDENONE) - Un camion è stato avvolto dalle fiamme a causa di una perdita di gasolio e le fiamme hanno rischiato di bruciare il bosco. Alle 8.45 circa i vigili del fuoco ... Come scrive msn.com

Prende fuoco il rimorchio di un tir, chiusa una corsia dell’A1: maxi coda in autostrada - Coda di 10 chilometri sull'autostrada A1 a causa di un incendio divampato a bordo del rimorchio di un mezzo pesante ... fanpage.it scrive

Fiamme in autostrada. Camion prende fuoco