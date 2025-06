Camion in panne sull’A1 8 chilometri di coda tra Impruneta e Calenzano

Attenzione automobilisti in viaggio sull'A1: un camion in panne tra Impruneta e Calenzano ha causato circa 8 km di coda, in progressiva riduzione grazie agli interventi in corso. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la circolazione e alleviare i disagi. Restate aggiornati e pianificate il vostro percorso di conseguenza, perché ogni minuto conta in queste situazioni impreviste.

Firenze, 6 giugno 2025 – A causa di un camion in panne all'altezza del chilometro 269 (in direzione Bologna) ci sono 8 chilometri di coda (in diminuzione) tra Firenze Impruneta e Calenzano. La coda è in diminuzione. Tutte le corsie sono disponibili al traffico, dopo che il tratto tra Scandicci e il bivio A1 Direttissima era stato chiuso e poi riaperto parzialmente con gravi disagi per gli automobilisti. Sul posto stanno intervenendo il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camion in panne sull’A1, 8 chilometri di coda tra Impruneta e Calenzano

