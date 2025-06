Cambi di casacca con vista 2027 Gruppioni si riscopre meloniana E Venturi a sorpresa trasloca in FI

A pochi anni dal 2027, il panorama politico italiano si trasforma rapidamente tra colpi di scena e alleanze sorprendenti. Le caselle si spostano, le fedeltà si rimescolano e i protagonisti cambiano veste: dall’addio ad Azione al passaggio in Fratelli d’Italia, la scena si fa sempre più dinamica. Tra scelte inaspettate e nuove traiettorie, l’Italia si prepara a un futuro politico tutto da definire. E il gioco è appena cominciato...

Sotto le Torri si respira già l’aria del 2027. E, in vista del binomio Comunali-Politiche, spopola un nuovo sport: il cambio di casacca. Ad aprire le danze è la deputata e imprenditrice bolognese Naike Gruppioni che eletta con Azione ha fatto tappa prima in Italia Viva poi, notizia di ieri, in Fratelli d’Italia. Una sterzata a destra? Macché. "FdI oggi è molto di più di un partito di destra, è il nuovo centro", dichiara la neo meloniana. Nel pomeriggio di ieri arriva un altro colpo di scena: Giulio Venturi, consigliere leghista che da poco aveva annunciato il passaggio a Noi Moderati, mai formalizzato, passa a Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cambi di casacca con vista 2027. Gruppioni si riscopre meloniana. E Venturi a sorpresa trasloca in FI

Cambi di casacca con vista 2027. Gruppioni si riscopre meloniana. E Venturi a sorpresa trasloca in FI - La deputata lascia Italia Viva: "Fratelli d’Italia è il nuovo centro". Colpo di scena per il consigliere . Dalla Lega doveva passare a Noi Moderati, poi sceglie gli azzurri: "Una casa che mi rappresen ... Secondo msn.com

Prima calendiana, poi renziana, ora Gruppioni va con Meloni - L’imprenditrice bolognese cambia ancora campo: "Meloni ha dimostrato di saper interpretare il ruolo di guida del 'centro' politico italiano" ... Lo riporta bolognatoday.it

Naike Gruppioni e l’addio a Calenda: "Ho provato a spiegarglielo, ma con lui non si parla: devi solo ascoltare" - Onorevole Naike Gruppioni, ma almeno una telefonata la poteva fare a Carlo Calenda per dire che lasciava Azione per andare da Matteo Renzi. "Sorrido per la domanda. Carlo è stato avvertito e la ... Da repubblica.it