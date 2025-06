Caltagirone punta anche sulla stampa finanziaria | ha il 25% di Class e vuole un posto in consiglio

Francesco Gaetano Caltagirone fa un passo deciso nel mondo della stampa finanziaria, puntando a ottenere un seggio in Consiglio di Amministrazione di Class Editori. Con l’assemblea di Mediobanca alle porte e il settore bancario in pieno risiko, la mossa del costruttore romano rivela come la sua strategia non sia solo edilizia, ma anche sguardo ambizioso sul potere economico. La partita è appena iniziata, e le prossime mosse potrebbero cambiare gli equilibri.

In pieno risiko bancario Francesco Gaetano Caltagirone mette un piede nel cuore della stampa finanziaria. Alla vigilia dell’appuntamento piĂą caldo delle scalate bancarie, l’assemblea di Mediobanca del 16 giugno, il costruttore-editore romano vicino a Palazzo Chigi ha comprato il 2,5% di Class Editori. Il gruppo quotato in Borsa che pubblica il quotidiano Mf e il settimanale Milano Finanza al quale fanno capo anche l’agenzia stampa di settore Mf Dow Jones e la tv Class Cnbc, è ormai l’unico concorrente rimasto del Sole 24 Ore che la Confindustria sta ritirando dal mercato e non è stato particolarmente tenero nei confronti delle scorribande di Caltagirone che, dopo aver tentato l’assalto alle Generali per la via maestra negli anni scorsi, ora tramite Mps sta puntando dritto su Mediobanca, a sua volta proprietaria del 13% della compagnia di Trieste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caltagirone punta anche sulla stampa finanziaria: ha il 2,5% di Class e vuole un posto in consiglio

