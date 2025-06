Caltagirone compra il 25 per cento del gruppo Class Editori

Francesco Gaetano Caltagirone, il noto imprenditore e costruttore romano, non si ferma di fronte a nulla. Dopo aver messo le mani sulla partita bancaria e aver puntato alle grandi vette come Mediobanca e Generali, ora si lancia nel mondo dell’editoria, acquisendo il 2,5% di Class Editori. Questa mossa strategica rafforza il suo impero diversificato, segnando un nuovo capitolo della sua ambizione imprenditoriale, che promette di scuotere il panorama economico e giornalistico italiano.

Non gli basta la partita del risiko bancario, tra scalate ( vedi Mediobanca ) e obietti piĂą ambiziosi ( leggasi Generali ). Il costruttore ed editore impuro Francesco Gaetano Caltagirone, scatenato, vuole espandersi anche nell’altro suo business forte, quello dei giornali. L’ex “palazzinaro” romano ha comprato il 2,5 per cento del gruppo Class Editori, proprietario tra gli altri dei quotidiani economici Milano Finanza e Italia Oggi, dei periodici Class e Capital, di un’agenzia di stampa e attivo nei campi televisivo e radiofonico. Una mossa che si è concretizzata nonostante i rapporti non idilliaci (eufemismo) tra Caltagirone e il fondatore, vicepresidente e amministratore delegato (assieme a Marco Moroni) di Class Editori, Paolo Panerai. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caltagirone compra il 2,5 per cento del gruppo Class Editori

In questa notizia si parla di: Caltagirone Compra Cento Gruppo

Caltagirone compra il 2,5 per cento del gruppo Class Editori - Non gli basta la partita del risiko bancario, tra scalate (vedi Mediobanca) e obietti più ambiziosi (leggasi Generali). Il costruttore ed editore impuro Francesco Gaetano Caltagirone, scatenato, vuole ... Come scrive msn.com

Mediobanca, Caltagirone compra azioni e sale a ridosso della soglia del 10% dal precedente 7,6% - Anche il proxy Glass Lewis consiglia di votare per l’Ops su Banca Generali. Lovaglio (Mps): «Mancano elementi per valutare l’operazione. Chi la voterà potrà consegnarci le azioni» ... Da msn.com

Mps, il gruppo Caltagirone porta la sua quota al 9,96 per cento - Il gruppo Caltagirone ha portato la sua quota in Monte dei Paschi di Siena al 9,96 per cento, collocandosi così al secondo posto tra gli azionisti principali dell’istituto. L’informazione è ... Come scrive msn.com

La BCC del Nisseno acquisisce la BCC Luigi Sturzo di Caltagirone