Caltagirone al Convitto Inps un evento sul welfare generativo e le buone pratiche territoriali

Il 9 giugno, Caltagirone si trasforma in un palcoscenico di innovazione sociale: presso l’aula magna del Convitto Inps "Luigi Sturzo", si terrà l’evento “Welfare a Caltagirone”, un’occasione unica per scoprire come le buone pratiche territoriali e il welfare generativo stiano plasmando un futuro più solidale e sostenibile. Un momento di confronto e ispirazione che non puoi perdere, perché insieme possiamo scrivere nuovi capitoli di comunità e sussidiarietà.

Il prossimo 9 giugno, a partire dalle ore 9:00, l’aula magna del Convitto Inps “Luigi Sturzo” di Caltagirone, via delle Industrie,9, ospiterà l’evento “Welfare a Caltagirone: percorsi di sussidiarietà – Storie di comunità al Convitto Inps ‘Luigi Sturzo’”, promosso dal centro studi C.E.S.T.A. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Caltagirone, al Convitto Inps un evento sul welfare generativo e le buone pratiche territoriali

In questa notizia si parla di: Caltagirone Convitto Evento Welfare

Gli ex lavoratori del Convitto Inps di Caltagirone protestano in Prefettura - Gli ex lavoratori del Convitto INPS di Caltagirone scendono in piazza con determinazione, chiedendo giustizia e stabilità per il loro futuro.

Caltagirone eventi 2024: ecco cosa si è organizzato - In questo caso prenderemo come esempio principe Caltagirone: una località della Sicilia che ogni anno riesce a risplendere per fascino culturale ed una serie di eventi organizzati appositamente per ... Scrive primastampa.eu

Caltagirone, Codacons presenta esposto in Procura contro evento Dolce&Gabbana - Il Codacons presenterà un esposto in Procura a seguito dell’assembramento (e non solo) verificatosi ieri a Caltagirone in occasione dell’evento “Devotion” firmato Dolce&Gabbana. Thank you for reading ... Segnala primastampa.eu

Promo 3 Inps-Inpdap - convitti