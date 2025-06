Calibro 35 | Exploration è il nuovo viaggio funk-jazz della band italiana più cinematografica d’Europa

Preparati a un viaggio senza confini con "Exploration", il nuovo album dei Calibro 35, la band italiana più cinematografica d’Europa. Un affascinante mix di jazz, groove e suggestioni cinematografiche che restituisce alle radici l’energia dell’innovazione. Con tre brani inediti e reinterpretazioni iconiche, questo progetto invita gli ascoltatori a esplorare nuovi orizzonti sonori. È il momento di scoprire un’opera per veri esploratori del suono, pronta a lasciare il segno.

Un ritorno alle origini, con spirito d'avanguardia. Jazz, groove e memoria collettiva: il cuore del progetto. Originalità e sperimentazione: tre brani inediti. Exploration – Calibro 35: un album per veri esploratori del suono. Tracklist Exploration – Calibro 35. Un tour ambizioso e riconoscimenti internazionali. Un ritorno alle origini, con spirito d'avanguardia. Il 6 giugno 2025 segna l'uscita di Exploration, il nuovo e atteso album dei Calibro 35, pubblicato dall'etichetta indipendente Record Kicks.

