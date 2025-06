Calestano nell' Ufficio postale sono partiti i lavori di restyling

A Calestano, l’ufficio postale di via Verdi 15 si prepara a un’importante trasformazione: da oggi, venerdì 6 giugno, sarà temporaneamente chiuso per permettere i lavori di restyling che lo convertiranno nella Casa dei Servizi Digitali. Questo intervento rientra nel progetto Polis di Poste Italiane, approvato con il massimo impegno per migliorare l’esperienza dei cittadini. Restate sintonizzati, perché presto il nuovo spazio aprirà le sue porte a servizi innovativi e accessibili per tutti.

