Calendario serie A via il 23-24 agosto | ecco le date

La Serie A è pronta a tornare in scena, con il calcio italiano che si appresta a vivere un’altra stagione emozionante. Il calendario ufficiale sarà svelato durante il “Festival della Serie A” a Parma, e le partite inizieranno nel weekend del 23-24 agosto 2025, promettendo tanti momenti di adrenalina e passione. Scopriamo insieme tutte le date e gli appuntamenti di questa attesa stagione!

Roma, 6 giu. (askanews) – La serie A è già pronta a ripartire. Alle 18.30 al Teatro Regio di Parma, nell’ambito della 2ª edizione del “Festival della Serie A” sarà sorteggiato il calendario della prossima stagione agonistica. Il campionato di Serie A 2025-26 inizierà nel weekend del 23-24 agosto 2025 per concludersi il 24 maggio 2026. Sono previsti due turni infrasettimanali: il 29 ottobre 2025 (9ª giornata) e il 6 gennaio 2026 (19ª giornata). Quattro, invece, le soste per gli impegni delle nazionali: il 7 settembre 2025, il 12 ottobre 2025, il 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026. Come già da diversi anni a questa parte, il calendario della Serie A sarà asimmetrico: la sequenza delle gare nel girone di andata, quindi, sarà diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it