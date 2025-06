Calendario Serie A per il Calcio Napoli campione esordio in casa del Sassuolo

Il calcio Napoli, campione d’Italia, si prepara a vivere un entusiasmante debutto nella Serie A 2025-26: l’esordio in casa del Sassuolo promette scintille e emozioni fin dal primo fischio. La decisione, sancita dal sorteggio al Teatro Regio di Parma, accende la passione dei tifosi pronti a sostenere i neroazzurri in una stagione che si preannuncia ricca di sfide e trionfi. Prepariamoci a vivere un campionato indimenticabile!

Esordio in casa del Sassuolo per il Calcio Napoli campione d'Italia nella prima giornata del campionato 2025-26. Il Calcio Napoli campione d'Italia giocherà la prima giornata del prossimo campionato di Serie A in casa del Sassuolo. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario 202526 al Teatro regio di Parma secondo con la prima giornata al .

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori - Il tecnico del Calcio Napoli, Conte, è al lavoro a Castelvolturno per preparare la formazione in vista della sfida contro il Parma.

Calcio, Serie A: questa sera si decide lo scudetto tra Napoli e Inter Inter campione d'Italia solo se: - vince in trasferta contro il Como e, allo stesso tempo, il Napoli perde o pareggia in casa contro il Cagliari Inter e Napoli andranno allo spareggio (che si giocher

Un #campionato imprevedibile e che si è deciso all'ultima giornata quello che ha visto il #Napoli di mister Antonio Conte laurearsi Campione d'Italia. Il quarto successo in #SerieA arriva dopo la vittoria per 2-0 nella partita in casa contro il #Cagliari.

Il Napoli è campione d'Italia! McTominay e Lukaku strappano lo Scudetto dalle maglie dell'Inter - Il Napoli vince il quarto Scudetto della sua storia e parte la festa al Maradona: il 2-0 sul Cagliari suggella il trionfo della squadra guidata da Antonio