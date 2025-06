Calendario Serie A | Juve-Inter alla terza Milan-Napoli alla quinta Derby a novembre e marzo

Il calendario della Serie A 2025 promette emozioni e sfide imperdibili per gli appassionati di calcio italiani. Con grandi classiche come Juve-Inter alla terza giornata, Milan-Napoli alla quinta e il tanto atteso derby di novembre e marzo, ogni weekend sarà un'occasione per vivere l’adrenalina del nostro campionato. Preparate i cuori, perché questa stagione si preannuncia ricca di spettacolo e colpi di scena che non vediamo l’ora di scoprire!

Milano, 6 giugno 2025 – Ufficiale il calendario della prossima Serie A. V ia il weekend del 24 agosto con Inter-Cremonese e Milan-Torino. Primo big match giĂ alla terza giornata: il 14 settembre, Juventus-Inter. Due turni dopo, ai rossoneri toccherĂ ricevere a San Siro il Napoli, mentre la sesta giornata sarĂ nel segno di Juve-Milan. Il derby? Andata il 23 novembre, ritorno l'8 marzo. Sono tra le prime date da cerchiare in rosso per i tifosi nerazzurri e rossoneri. Per il quinto anno consecutivo i l calendario sarĂ asimmetrico, ossia con l'andata diversa dal ritorno. Non si giocherĂ a Natale: un turno il 21 dicembre, quello successivo il 28. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Calendario Serie A: Juve-Inter alla terza, Milan-Napoli alla quinta. Derby a novembre e marzo

